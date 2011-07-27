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Плотников Константин Алексеевич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

27.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2011

Отец: Плотников Алексей Николаевич

Мать: Плотникова Ольга Владиславовна

Чита, город Чита, Забайкальский край
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