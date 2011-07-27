Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Плотников Константин Алексеевич
Плотников Константин Алексеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Дата рождения
27.07.2011
Пол
Мужской
Отец
Плотников Алексей Николаевич
1974 г.р.
Мать
Плотникова (Паршина) Ольга Владиславовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2011
Отец:
Плотников Алексей Николаевич
Мать:
Плотникова Ольга Владиславовна
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия