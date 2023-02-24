Ермошка Енговатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошка Енговатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1718

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Енговат

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
До 1718
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