Панченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: ?

Мать: Панченко Мария

Рождение ребёнка
1930

Сын: Панченко Павел Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Панченко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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