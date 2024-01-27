Панченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: ?
Мать: Панченко Мария
Рождение ребёнка
1930
Сын: Панченко Павел Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Панченко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно