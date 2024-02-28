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Благинин Василий Дмитриев

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Благинин Дмитрей Иванов

Мать: Благинина Наталья Исаева

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Благинин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Благинина Лукея Арефьева

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Благинина Настасья Васильева

Мать ребёнка: Благинина Лукея Арефьева

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Лукея Арефьева

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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