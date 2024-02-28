Благинин Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Благинин Дмитрей Иванов
Мать: Благинина Наталья Исаева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Благинин Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Благинина Лукея Арефьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Благинина Настасья Васильева
Мать ребёнка: Благинина Лукея Арефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Лукея Арефьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно