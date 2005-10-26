(Просняк) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Просняк) Лидия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.2005

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2005

Отец: Просняк Владимир Сергеевич

Мать: Просняк Мария

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