Семенова (Корпина) Ирина Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти25.04.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1803
Рождение ребёнка
14.01.1804
Дочь: Татьяна Козмина
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
25.01.1805
Дочь: Ксения Козмина
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Семенов Лука Козмин
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
29.05.1807
Сын: Семенов Исак Козмин
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
27.03.1809
Дочь: Матрона Козмина
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
24.06.1810
Дочь: Зина Козмина
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
22.07.1811
Сын: Семенов Иван Козмин
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
18.12.1813
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
28.01.1815
Сын: Семенов Игнат Козмин
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
10.12.1816
Дочь: Анастасия Козмина
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
11.12.1817
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Смерть
25.04.1818
Причина смерти: от тяжких родов