Семенова (Корпина) Ирина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Корпина) Ирина Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

25.04.1818

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1803

Муж: Семенов Козма Денисов

Рождение ребёнка
14.01.1804

Дочь: Татьяна Козмина

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1805

Дочь: Ксения Козмина

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Семенов Лука Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1807

Сын: Семенов Исак Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1809

Дочь: Матрона Козмина

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1810

Дочь: Зина Козмина

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1811

Сын: Семенов Иван Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1813

Сын: Семенов Игнатий Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1815

Сын: Семенов Игнат Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1816

Дочь: Анастасия Козмина

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1817

Сын: Семенов Стефан Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
25.04.1818
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от тяжких родов
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