Бобылева Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобылева Екатерина Васильева

Бобылева Екатерина Васильева

Место рождения

Востьяново, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Востьяново, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Филипповна

Отец ребёнка: Бобылев Филипп Петров

Востьяново, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бобылев Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Бобылев Филипп Петров

Востьяново, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бобылев Тихон Филиппов

Отец ребёнка: Бобылев Филипп Петров

Востьяново, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Филипп Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close