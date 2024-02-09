Бобылева Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Филипповна
Отец ребёнка: Бобылев Филипп Петров
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Бобылев Филипп Петров
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бобылев Филипп Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно