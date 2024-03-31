Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
06.07.1816 ст.
Дочь: Чайникова Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Чайников Дмитрий Филипов
Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-8H5R?i=508&cc=1931806&cat=785139
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно