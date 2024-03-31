Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1816 ст.

Дочь: Чайникова Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Чайников Дмитрий Филипов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-8H5R?i=508&cc=1931806&cat=785139
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайников Дмитрий Филипов

Смерть
Неизвестно
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