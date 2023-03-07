Коновалов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Коновалов Дмитрий Яковлевич
Мать: ?
Сын: Коновалов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Дочь: Жильцова Матрена Коновалова
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Сын: Коновалов Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Сын: Коновалов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Сын: Коновалов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Сын: Коновалов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Сын: Коновалов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна