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Коновалов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Коновалов Дмитрий Яковлевич

Мать: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.10.1872

Жена: Коновалова Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Коновалов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Жильцова Матрена Коновалова

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коновалов Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Коновалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1883

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1884

Сын: Коновалов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1887

Сын: Коновалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1890

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Коновалов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1894

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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