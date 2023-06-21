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(Иванова) Кира
(Иванова) Кира
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов Михаил
1895 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
KF
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Иванов Михаил
Мать:
?
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