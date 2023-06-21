(Иванова) Кира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Кира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

KF
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Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: ?