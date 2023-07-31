Чекалин Фёдор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Чекалин Захар Иванович
Мать: Елизавета Антоновна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Максимовна
Смерть
Неизвестно