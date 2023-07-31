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Чекалин Фёдор Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Чекалин Захар Иванович

Мать: Елизавета Антоновна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чекалин Ефим Федорович

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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