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Бучельников Федор Львов

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Бучельников Лев Андреев

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1817

Сын: Бучельников Антоний Федоров

Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1819

Сын: Бучельников Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1821

Дочь: Акилина Федорова

Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1823

Сын: Бучельников Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1824

Сын: Бучельников Игнатий Федоров

Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова

Смерть
Неизвестно
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