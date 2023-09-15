Бучельников Федор Львов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Бучельников Лев Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1817
Сын: Бучельников Антоний Федоров
Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова
Рождение ребёнка
22.02.1819
Сын: Бучельников Прокопий Федоров
Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова
Рождение ребёнка
13.06.1821
Дочь: Акилина Федорова
Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова
Рождение ребёнка
23.09.1823
Сын: Бучельников Иоанн Федоров
Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова
Рождение ребёнка
17.12.1824
Сын: Бучельников Игнатий Федоров
Мать ребёнка: Бучельникова (занина) Евгенья Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно