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Скуратов Родион Дмитриевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.11.1835

Жена: Полянская Анна Силантьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Филипп Полянский, Однодворец 1813- , Павел Свиридов, Однодворец 1805- , Михаил Полянский, Однодворец 1807-1892 Брак: запись о браке №46, метрическая книга за 1835 год, Никольская церковь,... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Скуратова Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Полянская Анна Силантьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Скуратова Степанида Родионовна

Мать ребёнка: Полянская Анна Силантьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно