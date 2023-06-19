Скуратов Родион Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1835
свидетели : Филипп Полянский, Однодворец 1813- , Павел Свиридов, Однодворец 1805- , Михаил Полянский, Однодворец 1807-1892 Брак: запись о браке №46, метрическая книга за 1835 год, Никольская церковь,... Показать все
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Скуратова Пелагея Родионовна
Мать ребёнка: Полянская Анна Силантьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Скуратова Степанида Родионовна
Мать ребёнка: Полянская Анна Силантьевна
Смерть
Неизвестно