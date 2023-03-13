Маврина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Зайцева Авдотья
Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мавринъ Семенъ
Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ
Рождение ребёнка
01.12.1784
Сын: Маврина Наумъ
Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ
Рождение ребёнка
11.11.1787
Дочь: Маврина Устинья
Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ
Рождение ребёнка
25.03.1789
Сын: Мавринъ Гаврила
Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ
Рождение ребёнка
30.01.1793
Сын: Мавринъ Василий
Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Софонъ