Маврина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаврина Авдотья Иванова

Маврина Авдотья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Зайцева Авдотья

Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мавринъ Семенъ

Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1784

Сын: Маврина Наумъ

Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1787

Дочь: Маврина Устинья

Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1789

Сын: Мавринъ Гаврила

Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1793

Сын: Мавринъ Василий

Отец ребёнка: Мавринъ Софонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринъ Софонъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close