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(Вохмянина) Екатерина Григорьевна
(Вохмянина) Екатерина Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Вохмянина (Пермина) Валентина Зиновьевна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Вохмянина Валентина Зиновьевна
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