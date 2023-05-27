(Вохмянина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вохмянина) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вохмянина Валентина Зиновьевна