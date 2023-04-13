Шелудченко Евдокия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко Евдокия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1851

Дочь: Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Шелудченко Даниил Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1853

Сын: Шелудченко Федор Данилович

Отец ребёнка: Шелудченко Даниил Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.1855

Сын: Шелудченко Ефрем Данилович

Отец ребёнка: Шелудченко Даниил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелудченко Даниил Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно