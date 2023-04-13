Шелудченко Евдокия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1851
Дочь: Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Шелудченко Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1853
Сын: Шелудченко Федор Данилович
Отец ребёнка: Шелудченко Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1855
Сын: Шелудченко Ефрем Данилович
Отец ребёнка: Шелудченко Даниил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно