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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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ВС
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Покидов Николай Иванович

Отец ребёнка: Покидов Иван Иванович

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Покидов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Покидов Иван Иванович

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Покидов Иван Иванович

Отец ребёнка: Покидов Иван Иванович

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Покидов Иван Иванович

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область