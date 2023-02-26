KIRSCH Jean
Место рожденияLengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения03.04.1792
Дата смерти21.08.1876
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1792
Отец: Kirsch Pierre
Мать: Kirsch Marguerite
Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
21.08.1876
Four Corners, Jennings, Indiana, United States
Похороны
Неизвестно
Four Corners, Jennings, Indiana, United States