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KIRSCH Jean

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Место рождения

Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

03.04.1792

Дата смерти

21.08.1876

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1792

Отец: Kirsch Pierre

Мать: Kirsch Marguerite

Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
21.08.1876
Four Corners, Jennings, Indiana, United States
Похороны
Неизвестно
Four Corners, Jennings, Indiana, United States
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