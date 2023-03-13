Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1732 г.р.

Жена

1752 г.р.

Дети

1777 г.р.
1781 г.р.
1785 г.р.
1787 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иванъ Мартыновъ

Мать: Софья Акимова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Филиппъ

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Никита

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никифорова

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