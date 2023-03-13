Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иванъ Мартыновъ
Мать: Софья Акимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филиппъ
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Никита
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никифорова