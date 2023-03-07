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Сорокин Дорофей Григорьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.05.1870

Дата смерти

31.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1870

Отец: Сорокин Григорий Еремеевич

Мать: Сорокина Евдокия Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.10.1895

Жена: Иванова Агафья Титова

Лазарь Евсеевич Тихонов , Феофилакт Григорьевич Сорокин . Петр Иванов , Матвей Иосифович Анфимов ( Сергеев )
Рождение ребёнка
22.08.1896

Дочь: Артюхина Наталья Сорокина

Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1898

Дочь: Марфа Дорофеевна

Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1899

Сын: Сорокин Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Сорокин Александр Дорофеевич

Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1903

Сын: Сорокин Митрофан Дорофеевич

Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
31.03.1905
рука попала в шестерёнку мельницы
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