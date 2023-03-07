Сорокин Дорофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1870
Дата смерти31.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1870
Бракосочетание
27.10.1895
Жена: Иванова Агафья Титова
Лазарь Евсеевич Тихонов , Феофилакт Григорьевич Сорокин . Петр Иванов , Матвей Иосифович Анфимов ( Сергеев )
Рождение ребёнка
22.08.1896
Дочь: Артюхина Наталья Сорокина
Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова
Рождение ребёнка
28.06.1898
Дочь: Марфа Дорофеевна
Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова
Рождение ребёнка
15.09.1899
Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Сорокин Александр Дорофеевич
Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова
Рождение ребёнка
02.06.1903
Сын: Сорокин Митрофан Дорофеевич
Мать ребёнка: Иванова Агафья Титова
Смерть
31.03.1905
рука попала в шестерёнку мельницы