Чупин Дмитрий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Дмитрий Осипов

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Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.10.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1858 ст.

Отец: Чупин Осип Никитин

Мать: Чупина Федосья Спиридонова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 994 на ФС (лист 10 оборот и 11 в книге). Д. Красноярской крестьянин Осип Никитин Чупин и жена Федосья Спиридонова родился сын Димитрий 14.10.1858г. https://www.fam... Показать все
Смерть
Неизвестно
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