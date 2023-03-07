Чупин Дмитрий Осипов
Место рождения
Дата рождения14.10.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1858 ст.
Отец: Чупин Осип Никитин
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 994 на ФС (лист 10 оборот и 11 в книге). Д. Красноярской крестьянин Осип Никитин Чупин и жена Федосья Спиридонова родился сын Димитрий 14.10.1858г. https://www.fam... Показать все
Смерть
Неизвестно