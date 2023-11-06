Зезюков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зезюков Василий
Мать ребёнка: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена
Рождение ребёнка
19.05.1939
Сын: Зезюков Павел
Мать ребёнка: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена
Смерть
1945
Причина смерти: На войне