Зезюков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗезюков Дмитрий

Зезюков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена

Рождение ребёнка
1937

Сын: Зезюков Василий

Мать ребёнка: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена

Рождение ребёнка
19.05.1939

Сын: Зезюков Павел

Мать ребёнка: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена

Смерть
1945
Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.