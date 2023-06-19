Бобровский Гавриил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобровский Гавриил Максимович

Бобровский Гавриил Максимович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.10.1788

Жена: Бобровская Устинья Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №13, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федот Бобровский и Фетис Морг... Показать все
Смерть
Неизвестно