Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

1758 г.р.
1761 г.р.
1766 г.р.
1772 г.р.
1773 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Максимъ

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дементий

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Егоръ

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Петръ

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Дементьева

Смерть
1793
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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