Сергей
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Максимъ
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дементий
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Егоръ
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Петръ
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Дементьева
Смерть
1793