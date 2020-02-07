Шилов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1960

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1960

Отец: Шилов Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

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