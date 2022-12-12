Кебкал (Кривенко) Ефимия Захаровна
Место рождения
Дата рождения14.07.1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1741
Отец: Кривенко Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
22.03.1763
Сын: Кебкал Василий Степанович
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
03.08.1765
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кебкал Алексей Степанович
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
11.10.1768
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кебкал Патапий
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
26.06.1771
Сын: Кебкал Давид
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
24.11.1775
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
04.07.1779
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров
Смерть
Неизвестно