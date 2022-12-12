Кебкал (Кривенко) Ефимия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкал (Кривенко) Ефимия Захаровна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

14.07.1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1741

Отец: Кривенко Захар

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Рождение ребёнка
22.03.1763

Сын: Кебкал Василий Степанович

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1765

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кебкал Алексей Степанович

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Рождение ребёнка
11.10.1768

Сын: Кебкал Филипп Степанович

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кебкал Патапий

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Рождение ребёнка
26.06.1771

Сын: Кебкал Давид

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кебкал Петр Степанович

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1775

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1779

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Кебкал Стефан Никифоров

Смерть
Неизвестно
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