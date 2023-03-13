Хомяковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Хомяковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Хомяковъ Сергей
Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Селезнева Анна
Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Хомяковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Хомякова Варвара
Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова
Рождение ребёнка
31.03.1784
Сын: Хомяковъ Ипатъ
Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Хомяковъ Федоръ
Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно