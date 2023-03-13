Хомяковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомяковъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Хомяковъ Степанъ

Мать: Хомякова Прасковья Макарова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Хомяковъ Сергей

Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Селезнева Анна

Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хомяковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Хомякова Варвара

Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1784

Сын: Хомяковъ Ипатъ

Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Хомяковъ Федоръ

Мать ребёнка: Хомякова Оксинья Панфилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Оксинья Панфилова

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