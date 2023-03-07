Степачкина Кузнецова (Костина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степачкина Кузнецова (Костина) Аксинья

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Костинъ Матвей

Мать: Костина Устинья Сысова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кузнецовъ Василий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Гаврила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецовъ Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степачкинъ Емельянъ

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