Степачкина Кузнецова (Костина) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Костинъ Матвей
Мать: Костина Устинья Сысова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кузнецовъ Василий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Гаврила
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецовъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степачкинъ Емельянъ