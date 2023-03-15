Kostrzembska (Elżanowska) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kostrzembska (Elżanowska) Helena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Elżanowski Wincenty-Augustyn

Мать: Elżanowski Z D.załuski Anna Ludwika

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