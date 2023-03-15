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Kostrzembska (Elżanowska) Helena
Kostrzembska (Elżanowska) Helena
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Пол
Женский
Отец
Elżanowski Wincenty-Augustyn
1797 г.р.
Мать
Elżanowski Z D.załuski (Załuska H. Junosza) Anna Ludwika
1819 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Elżanowski Wincenty-Augustyn
Мать:
Elżanowski Z D.załuski Anna Ludwika
około
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