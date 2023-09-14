Ильиных (Пьянкова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Пьянкова) Ирина Васильевна

Место рождения

Свердловск

Дата рождения

1946

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Свердловск
Развод
Неизвестно

Муж: Ильиных ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных ?

Смерть
2003
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