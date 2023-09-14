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Ильиных (Пьянкова) Ирина Васильевна
Ильиных (Пьянкова) Ирина Васильевна
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Древо
Место рождения
Свердловск
Дата рождения
1946
Дата смерти
2003
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Ильиных ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Свердловск
Развод
Неизвестно
Муж:
Ильиных ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ильиных ?
Смерть
2003
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