Севостьянова (Толчева) Анастасия Самсониевна
Место рожденияс. Радовка, Абдулинский р-он,Оренбургская обл., Россия
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Севостьянов Иван Иванович
Отец ребёнка: Севостьянов Иван Онисифорович
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно