Севостьянова (Толчева) Анастасия Самсониевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Толчева) Анастасия Самсониевна

Место рождения

с. Радовка, Абдулинский р-он,Оренбургская обл., Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Севостьянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Севостьянов Иван Онисифорович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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