Малоземова (Антонова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Антоновъ Терентей
Мать: Антонова Афимья
Рождение ребёнка
1860
Сын: Малоземовъ Осипъ
Отец ребёнка: Малоземовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Малоземовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Марина
Отец ребёнка: Малоземовъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малоземовъ Сидоръ