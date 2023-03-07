Малоземова (Антонова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземова (Антонова) Акулина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Антоновъ Терентей

Мать: Антонова Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Малоземовъ Осипъ

Отец ребёнка: Малоземовъ Сидоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Малоземовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Марина

Отец ребёнка: Малоземовъ Сидоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малоземовъ Сидоръ

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