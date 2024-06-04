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Быкова Прасковья Андреева

Место рождения

село Тинковка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Андрей Федоров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1843

Муж: Быков Потап Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Быков Андрей Потапов

Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Быков Иван Потапов

Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Быков Василий Потапов

Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Саландина (Быкова) Татьяна Потапова

Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Быков Иван (Мл) Потапов

Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Саксонова (Быкова) Евдокия Потапова

Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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