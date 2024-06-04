Быкова Прасковья Андреева
Место рождениясело Тинковка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Андрей Федоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1843
Муж: Быков Потап Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Быков Андрей Потапов
Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Быков Иван Потапов
Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Саландина (Быкова) Татьяна Потапова
Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Саксонова (Быкова) Евдокия Потапова
Отец ребёнка: Быков Потап Фадеев
Смерть
После 1857