Филина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федотова Марфа Филина

Отец ребёнка: Филин Михаил Тимофеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Филин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Филин Михаил Тимофеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Филин Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Филин Михаил Тимофеевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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