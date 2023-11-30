Тарсков Семен Сергиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Тарсков Сергий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Тарскова Степанида Иванова
Бракосочетание
Около 1807
Рождение ребёнка
01.11.1809
Сын: Тарсков Анемподист Семенов
Мать ребёнка: Тарскова Соломия Варнавина
Рождение ребёнка
04.02.1811
Сын: Тарсков Харлампий Семенов
Мать ребёнка: Тарскова Соломия Варнавина
Рождение ребёнка
08.03.1814
Дочь: Дария Семенова
Мать ребёнка: Тарскова Соломия Варнавина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно