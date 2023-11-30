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Тарсков Семен Сергиев

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Тарсков Сергий

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Тарсков Мефодий Семенов

Мать ребёнка: Тарскова Степанида Иванова

Бракосочетание
Около 1807

Жена: Тарскова Соломия Варнавина

Рождение ребёнка
01.11.1809

Сын: Тарсков Анемподист Семенов

Мать ребёнка: Тарскова Соломия Варнавина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1811

Сын: Тарсков Харлампий Семенов

Мать ребёнка: Тарскова Соломия Варнавина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1814

Дочь: Дария Семенова

Мать ребёнка: Тарскова Соломия Варнавина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарскова Степанида Иванова

Смерть
Неизвестно
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