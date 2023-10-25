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Ляпидевский ВАСИЛИЙ РОБЕРТОВИЧ
Ляпидевский ВАСИЛИЙ РОБЕРТОВИЧ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1977
Пол
Мужской
Отец
Ляпидевский РОБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ
1937 г.р.
Мать
Ляпидевская ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец:
Ляпидевский РОБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ
Мать:
Ляпидевская ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
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