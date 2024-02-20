Калафат Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Николай Иванович

Калафат Николай Иванович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.12.1892

Дата смерти

24.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1892

Отец: Калафат Иван Харлампиевич

Мать: Калафат Мария Спиридоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
24.08.1893
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close