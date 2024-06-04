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Доможиров Устин Прокофьев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Доможиров Прокофий Михеев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доможирова Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Доможиров Федор Устинов

Мать ребёнка: Доможирова Авдотья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Доможирова) Евдокия (Авдотья) Устинова

Мать ребёнка: Доможирова Авдотья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1833

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