Доможиров Устин Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Доможиров Прокофий Михеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доможирова Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Доможирова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Доможирова) Евдокия (Авдотья) Устинова
Мать ребёнка: Доможирова Авдотья
Смерть
После 1833