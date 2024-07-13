Варвара Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Прохорович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ефрем Николаевич
Отец ребёнка: Николай Прохорович
Упоминание
1829
1829 г. (Ф. 5, о. 47, д. 25) 10 .Вдова Варвара Савельева 55 Ефрем Николаевич 35 жена его Фекла Григорьева дети их Порфирий 7 Матрена 9 Крестинья 2 Офимья 1 Дорофей 2х месяцев
Смерть
1848
1848 О умерших Гремячка 5 66 22 госпожи Этковой умершего крестьянина Николая Прохорова жена Варвара Савельева 74 от холеры