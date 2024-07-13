Варвара Савельевна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Прохорович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ефрем Николаевич

Отец ребёнка: Николай Прохорович

Упоминание
1829
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 г. (Ф. 5, о. 47, д. 25) 10 .Вдова Варвара Савельева 55 Ефрем Николаевич 35 жена его Фекла Григорьева дети их Порфирий 7 Матрена 9 Крестинья 2 Офимья 1 Дорофей 2х месяцев
Смерть
1848
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1848 О умерших Гремячка 5 66 22 госпожи Этковой умершего крестьянина Николая Прохорова жена Варвара Савельева 74 от холеры

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