Яковлев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Яковлев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Галина Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Гутникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно