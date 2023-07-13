Яковлев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Яковлев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Галина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Гутникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Галина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно