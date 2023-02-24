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Андреева Александра Фомина

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Место рождения

Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Фомин Михаил Калинникович

Мать: не указана

Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1904

Муж: Андреев (однодворец) Александр Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1909

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Александр Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1911

Сын: Андреев Иван Александрович

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Александр Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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