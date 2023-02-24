Андреева Александра Фомина
Место рожденияДеревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Фомин Михаил Калинникович
Мать: не указана
Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1904
Рождение ребёнка
09.04.1909
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1911
Сын: Андреев Иван Александрович
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно