Карпова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1905
Отец ребёнка: Карпов Димитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Карпова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Карпов Димитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно