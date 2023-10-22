Карпова Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1905

Сын: Карпов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Карпов Димитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Карпова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Карпов Димитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Димитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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