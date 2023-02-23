Лепешкина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкина Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Лепешкин Александр Михаилович

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепешкин Александр Михаилович

Смерть
Неизвестно
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