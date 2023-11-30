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Чеканова Варвара Абрамова

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чеканов Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Чеканов Спиридон Федоров

Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чеканов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чеканов Андрей Федоров

Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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