Чеканова Варвара Абрамова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Чеканов Федор Зеновьев
Смерть
Неизвестно