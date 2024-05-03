Бобринский Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1800 ст.
Дата смерти04.10.1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1800 ст.
Отец: Бобринский Алексей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1821 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.05.1823 ст.
Сын: Бобринский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Бобринская (Самойлова) Софья Александровна
Смерть
04.10.1868 ст.