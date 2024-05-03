Бобринский Алексей Алексеевич 08.01.1800 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобринский Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1800 ст.

Дата смерти

04.10.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1800 ст.

Отец: Бобринский Алексей Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1821 ст.

Жена: Бобринская (Самойлова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.05.1823 ст.

Сын: Бобринский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Бобринская (Самойлова) Софья Александровна

Смерть
04.10.1868 ст.

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