Клюшева -- Татьяна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1860
Дочь: Клюшева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
26.11.1861
Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно