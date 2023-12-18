Клюшева -- Татьяна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева -- Татьяна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1860

Дочь: Клюшева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.11.1861

Сын: Клюшев Никанор Иванович

Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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