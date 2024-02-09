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Рачок Фёдор Гордеевич

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Рачок Гордей Данилович

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Рачок Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рачок Диомид Фёдорович

Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Рачок Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Рачок Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Рачок Мирон Фёдорович

Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Рачок Акулина Фёдоровна

Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Смерть
После 1858
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