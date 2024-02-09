Рачок Фёдор Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Рачок Гордей Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Рачок Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Рачок Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Рачок Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Рачок Акулина Фёдоровна
Мать ребёнка: Рачок Лукия Ивановна
Смерть
После 1858