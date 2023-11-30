Сорокин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Андрей Александрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.08.1916

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1916 или 1920 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916

Отец: Сорокин Александр Николаевич

Мать: Сорокина Клавдия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.08.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Степан Васильевич Никулин, Екатерина Васильевна Сорокина
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Сорокина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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