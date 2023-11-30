Сорокин Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1916
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916
Крещение
21.08.1916
Восприемники: Степан Васильевич Никулин, Екатерина Васильевна Сорокина
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1950
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951
в метрике отметка о выдаче свидетельства