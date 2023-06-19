Шутова (Чуракова) Елена Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Чуракова) Елена Елисеева

Место рождения

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.11.1835

Муж: Чураков Стефан Иванов

Рождение ребёнка
29.12.1835

Сын: Чураков Василiй Стефанов

Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1842

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1843

Дочь: Феодора Стефанова

Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1845

Сын: Чураков Виктор Стефанов

Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1850

Сын: Чураков Флор Стефанов

Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно