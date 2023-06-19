Шутова (Чуракова) Елена Елисеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.11.1835
Рождение ребёнка
29.12.1835
Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
20.04.1842
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
10.09.1843
Дочь: Феодора Стефанова
Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1845
Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
17.08.1850
Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно