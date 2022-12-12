Короткова (Рубас) Зинаида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1949
Отец: Рубас Григорий Гигорьевич
Мать: Фомич Вера Трофимовна
Бракосочетание
18.12.1967
Рождение ребёнка
25.09.1968
Дочь: Саляхова Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Коротков Геннадий Платонович
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Гончарова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Коротков Геннадий Платонович
Рождение ребёнка
30.11.1982
Сын: Коротков Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Коротков Геннадий Платонович