Короткова (Рубас) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Рубас) Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Октябрь, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

13.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1949

Отец: Рубас Григорий Гигорьевич

Мать: Фомич Вера Трофимовна

Октябрь, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
18.12.1967

Муж: Коротков Геннадий Платонович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.09.1968

Дочь: Саляхова Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Коротков Геннадий Платонович

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Гончарова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Коротков Геннадий Платонович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.11.1982

Сын: Коротков Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Коротков Геннадий Платонович

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